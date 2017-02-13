Тимошенко вимагає зареєструвати проект постанови про відставку Гройсмана до кінця дня і погрожує судом

Лідер фракції "Батьківщина" у Верховній Раді Юлія Тимошенко вимагає до кінця дня зареєструвати проект постанови про відставку прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, ініційований членами її фракції, а також загрожує подати позов до суду.

"Антизаконна діяльність Парубія (спікер парламенту Андрій Парубій), секретаріату Верховної Ради вийшла за всі межі. Ми наполягаємо на реєстрації проекту постанови про звільнення пана Гройсмана негайно буквально сьогодні до кінця дня. Ми, безумовно, подаватимемо до суду, тому що це пряме порушення Конституції і регламенту", - заявила Ю. Тимошенко на прес-конференції в понеділок у Києві.

Лідер "Батьківщини" нагадала, що через кілька годин після реєстрації проекту постанови про відставку В. Гройсмана документ прибрали з сайта. Вона наголосила, що без вказівки голова Верховної Ради Андрія Парубія такого не сталося б.

За словами політика, в апараті Верховної Ради пояснили, що проект постанови був неконституційним, оскільки для його реєстрації необхідно 150 підписів народних депутатів. При цьому Ю. Тимошенко наголосила, що в цьому немає необхідності, і як приклад навела проект постанови про відставку прем'єр-міністра Арсенія Яценюка від 14 квітня 2016 року, що внесли дві людини – на той час керівник фракції "Блок Петра Порошенко" Юрій Луценко і голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак.

Як повідомлялося, зареєстрований в п'ятницю вдень групою народних депутатів у Верховній Раді проект постанови про відставку В. Гройсмана з посади прем'єр-міністра станом на вечір зник із сайта парламенту.

Згідно з опублікованою на сайті Верховної Ради України інформацією про внесення Проекту постанови про відставку прем'єр-міністра України Гройсмана В. Б." (№6076) авторства 11 нардепів від фракції "Батьківщина", зокрема й її лідера Юлії Тимошенко, а також позафракційного нардепа Дмитра Добродомова станом на 17.00 зазначалося, що його "передано на розгляд керівництва". Текст проекту постанови, а також будь-які супровідні документи до нього на той час були відсутні.

Водночас, через деякий час назву проекту постанови №6076 було змінено на "Проект постанови", додатково опубліковано попередню інформацію (ініціатори, профільний та інші комітети) було прибрано. У графі проходження проекту постанови також була прибрана інформація про передання його на розгляд керівництва та значилося, що він "отриманий Верховною Радою" (попередній етап проходження документа).

Станом на 19.00 п'ятниці при спробі оновити сторінку з проектом постанови вказується, що "Законопроект не знайдено!".

Водночас, при повторному заході на сайт Верховної Ради під №6076 значиться інша законодавча ініціатива: "Проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання інвестиційної діяльності шляхом передбачення можливості відстрочки орендної плати".

У партії "Батьківщина" заявили, що "вимагають роз'яснень від апарату Верховної Ради і повернення проекту постанови на офіційний сайт парламенту".