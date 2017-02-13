Постанова Ради про відставку Гройсмана без відставки Кабміну є неконституційною

Міністр юстиції України Павло Петренко заявив, що проект постанови Верховної Ради про відставку прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана без відставки всього Кабінету Міністрів є неконституційною.

"Сьогодні, наскільки я знаю, апарат Верховної Ради чітко дав роз'яснення щодо того, що цю постанову було скасовано як таку, що суперечить Конституції, оскільки норми Конституції передбачають, що уряд не може бути відправлено у відставку до закінчення року після затвердження програми діяльності уряду", - сказав він журналістам після прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в понеділок у Києві.

Другою підставою для зняття проекту постанови з реєстрації, за словами міністра, є те, що таку ініціативу підтримають 150 депутатів парламенту.

"Взагалі, така екзотична постанова про відставку прем'єра без відставки уряду не є конституційною і перебуває поза межами конституційного поля", - сказав міністр.