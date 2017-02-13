Політика

15:52 13.02.2017

Постанова Ради про відставку Гройсмана без відставки Кабміну є неконституційною

Міністр юстиції України Павло Петренко заявив, що проект постанови Верховної Ради про відставку прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана без відставки всього Кабінету Міністрів є неконституційною.

"Сьогодні, наскільки я знаю, апарат Верховної Ради чітко дав роз'яснення щодо того, що цю постанову було скасовано як таку, що суперечить Конституції, оскільки норми Конституції передбачають, що уряд не може бути відправлено у відставку до закінчення року після затвердження програми діяльності уряду", - сказав він журналістам після прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в понеділок у Києві.

Другою підставою для зняття проекту постанови з реєстрації, за словами міністра, є те, що таку ініціативу підтримають 150 депутатів парламенту.

"Взагалі, така екзотична постанова про відставку прем'єра без відставки уряду не є конституційною і перебуває поза межами конституційного поля", - сказав міністр.

ВАЖЛИВЕ

Тимошенко вимагає зареєструвати проект постанови про відставку Гройсмана до кінця дня і погрожує судом

Київ активно працюватиме у форматі "5+2" для якнайшвидшого відновлення територіальної цілісності Молдови

Воєнний стан в Україні може бути введено в разі масованого наступу військ РФ - Парубій

Київ і Кишинів наголошують на необхідності якнайшвидшого завершення демаркації кордону, зокрема придністровської ділянки

Відновлення співпраці між Україною та Молдовою буде головною темою засідання профільної міжурядової комісії в травні-червні

ОСТАННЄ

Петренко розраховує зареєструвати порядок перевірки е-деклаций у понеділок

Порошенко і Філіп обговорили питання відновлення постачань електроенергії з України до Молдови

Рада має оновити склад ЦВК якомога швидше – І. Геращенко

У Радбезі ООН відбудуться відкриті дебати під головуванням Клімкіна

Прем'єри України та Молдови домовилися завершити демаркацію кордону поточного року

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
продажа коммерческой недвижимости в Чернигове
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА