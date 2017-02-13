Політика

15:57 13.02.2017

Петренко розраховує зареєструвати порядок перевірки е-деклаций у понеділок

Міністр юстиції України Павло Петренко розраховує підписати наказ про реєстрацію порядку перевірки електронних декларацій, ухвалений минулого тижня Національним агентством із запобігання корупції, до кінця дня в понеділок.

"Сьогодні до кінця дня доставлять необхідні документи, і я підпишу наказ про реєстрацію до кінця дня", - сказав він на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в понеділок у Києві.

За його словами, в понеділок мають ще передати документи, що додаються до цих текстів.

П. Петренко зазначив, що тексти затверджених НАЗК порядків відповідають раніше розробленим міжвідомчою робочою групою.

Після прес-конференції в агентстві П. Петренко повідомив журналістам, що в понеділок до Міністерства юстиції привезли тексти затверджених порядків.

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