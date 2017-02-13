Депутати з "БПП" просять президента на РНБО розглянути питання припинення блокади залізничних шляхів у Донецькій і Луганській областях

Народні депутати з фракції "Блок Петра Порошенка" звернулися до президента України Петра Порошенка з пропозицією терміново скликати засідання Ради національної безпеки і оборони та розглянути питання про припинення блокади залізничних шляхів у Донецькій і Луганській областях.

"Просимо вас терміново зібрати засідання Ради національної безпеки і оборони України для розгляду питання припинення незаконної блокади залізничних шляхів в Донецькій і Луганській областях", - йдеться у листі, оприлюдненому на сайті партії "Блок Петра Порошенко" в понеділок.

Парламентарії пропонують запросити на засідання РНБО міністрів енергетики, тимчасово окупованих територій, економіки, глав військово-цивільних адміністрацій, міських голів, керівників металургійних підприємств і ТЕС, які перебувають на підконтрольній території Україні Донецької і Луганської областей, організаторів блокади залізничних шляхів, народних депутатів, зокрема "всіх мажоритарників від Донецької і Луганської областей".

Серед депутатів, які підписали листа – заступник голови фракції "БПП" Сергій Березенко, Олександр Грановський, Максим Єфімов.

Як повідомлялося, наприкінці січня ветерани АТО і кілька народних депутатів заблокували гілку залізниці Луганськ – Лисичанськ - Попасна на ділянці Гірське - Золоте для припинення торгівлі з незаконними збройними формуваннями. Блокпост блокади отримав назву "Редут Богдана". Пізніше було заблоковано станцію Світланове.

26 січня Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом блокування залізниці в Луганській області на лінії розмежування за ч. 1 ст. 279 Кримінального кодексу України (блокування транспортних комунікацій).