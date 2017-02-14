Політика

13:11 14.02.2017

Гройсман на засіданні уряду розкритикував Тимошенко

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що екс-прем'єр, лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко є "мамою" української економічної слабкості, корупції і популізму.

"Я вважаю, що "мамою" українській економічній слабкості, знищення української незалежності, корупції, популізму та неефективності є Юлія Тимошенко", - сказав В. Гройсман на засіданні Кабінету Міністрів України у вівторок.

За словами прем'єра, вчора він дивився прес-конференцію Ю. Тимошенко. "Чергова тотальна брехня. Я розумію, що у неї є таке потенційне бажання, що вона хоче прорватися до влади - це для неї самоціль", - сказав В. Гройсман.

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