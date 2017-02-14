Представник президента в Раді пояснив, коли може бути введений режим НС в енергетиці

У разі зниження температурного режиму і скорочення запасів вугілля в Україні доведеться запровадити надзвичайний стан в енергетиці, щоб не допустити віялових відключень споживачів, вважає народний депутат фракції "Блок Петра Порошенка", представник президента у Верховній Раді Артур Герасимов.

"Якщо температурний режим і використання тих запасів вугілля, які зараз є, будуть швидкими темпами знижуватися – так, ми будемо змушені надзвичайний стан в енергетиці (ввести – ІФ) для того, щоб не допустити відключення (електроенергії - ІФ), щоб не допустити зниження температури в будинках людей, щоб не допустити відключення електроенергії", - сказав А. Герасимов журналістам у вівторок у Києві.

Водночас він ухилився від відповіді на запитання, чи можливолюдей, які блокують залізницю, відвести з місця подій. "По-перше, ми демократична країна, давайте не забувати, це головне досягнення", - сказав представник глави держави в парламенті.

При цьому він зазначив, що блокада, насамперед "б'є" не з тих питань, які озвучують учасники блокади, а насамперед по звичайним громадянам України. "Мені шкода, що ті, хто зараз це блокування організовують, цього не розуміють. Або, можливо, розуміють, але не беруть це до уваги", - сказав А. Герасимов.