Екс-депутат Держдуми РФ Вороненков ще в грудні отримав українське громадянство

Колишній депутат Державної Думи Російської Федерації Денис Вороненков заявив про те, що в грудні 2016 року отримав українське громадянство.

"Я вже громадянин України. 4 грудня (2016 року – ІФ) закінчилися мої повноваження депутата Державної Думи, а 6 грудня я став громадянином України", - сказав Д. Вороненков в інтерв'ю виданню "Цензор.НЕТ", відповідаючи на запитання щодо перспективи отримання українського громадянства.

Стосовно його свідчень Генеральній прокуратури України про державну зраду колишнього президента Віктора Януковича екс-депутат Держдуми сказав: "Я б не хотів розповідати матеріали попереднього слідства, але коротко... Так, я дав свідчення у справі про державну зраду Януковича. Я вважав це своїм обов'язком допомогти своїй країні і викрити цього негідника".

Відповідаючи на запитання про те, чим би він хотів займатися в Україні, Д. Вороненков зізнався: "Передусім, звичайно, я б хотів бути корисним країні, з усім багажем знань, який у мене є. ... Я зараз перебуваю в стадії переговорів. Спочатку я отримав громадянство, однак не громадянину країни, складно претендувати на заняття будь-яких державних посад. Мені не потрібні привілеї, я намагатимуся знайти своє місце в житті, як усі".