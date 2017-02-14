Політика

14:38 14.02.2017

Екс-депутат Держдуми РФ Вороненков ще в грудні отримав українське громадянство

Колишній депутат Державної Думи Російської Федерації Денис Вороненков заявив про те, що в грудні 2016 року отримав українське громадянство.

"Я вже громадянин України. 4 грудня (2016 року – ІФ) закінчилися мої повноваження депутата Державної Думи, а 6 грудня я став громадянином України", - сказав Д. Вороненков в інтерв'ю виданню "Цензор.НЕТ", відповідаючи на запитання щодо перспективи отримання українського громадянства.

Стосовно його свідчень Генеральній прокуратури України про державну зраду колишнього президента Віктора Януковича екс-депутат Держдуми сказав: "Я б не хотів розповідати матеріали попереднього слідства, але коротко... Так, я дав свідчення у справі про державну зраду Януковича. Я вважав це своїм обов'язком допомогти своїй країні і викрити цього негідника".

Відповідаючи на запитання про те, чим би він хотів займатися в Україні, Д. Вороненков зізнався: "Передусім, звичайно, я б хотів бути корисним країні, з усім багажем знань, який у мене є. ... Я зараз перебуваю в стадії переговорів. Спочатку я отримав громадянство, однак не громадянину країни, складно претендувати на заняття будь-яких державних посад. Мені не потрібні привілеї, я намагатимуся знайти своє місце в житті, як усі".

ВАЖЛИВЕ

Гройсман на засіданні уряду розкритикував Тимошенко

Постанова Ради про відставку Гройсмана без відставки Кабміну є неконституційною

Тимошенко вимагає зареєструвати проект постанови про відставку Гройсмана до кінця дня і погрожує судом

Київ активно працюватиме у форматі "5+2" для якнайшвидшого відновлення територіальної цілісності Молдови

Воєнний стан в Україні може бути введено в разі масованого наступу військ РФ - Парубій

ОСТАННЄ

Представник президента в Раді пояснив, коли може бути введений режим НС в енергетиці

Українці отримають безвізовий режим до літа, сподівається глава представництва ЄС

Радник Трампа з нацбезпеки Флінн полишив свою посаду

Депутати з "БПП" просять президента на РНБО розглянути питання припинення блокади залізничних шляхів у Донецькій і Луганській областях

Петренко розраховує зареєструвати порядок перевірки е-деклаций у понеділок

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Rul.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА