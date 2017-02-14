Політика

17:57 14.02.2017

Після повернення із "закордонних округів" у ВР відбувається загострення, але необхідно повернутися до конструктивної роботи - Петренко

Фракціям в українському парламенті слід конструктивно працювати, а не робити маніпуляційних заяв, продиктованих бажанням дострокових виборів, вважає міністр юстиції України Павло Петренко.

"Нам би дуже хотілося, щоб у парламенті окремі фракції, які хочуть дострокових виборів, думали не про вибори... Якщо вони певний час зроблять ще щось хороше для українців, хоча б ті ініціативи, які ми вносили як уряд, їм це точно зарахується і зараз, і в майбутньому", - сказав міністр журналістам у Києві у вівторок.

У цьому контексті він продовжив: "Тому я вважаю, що всі ці маніпуляції маленьких фракцій і заяви, які роблять їхні лідери, - це не що інше, як весняне загострення політичної активності".

"У нас завжди, коли депутати повертаються з відпочинку, зі своїх "закордонних округів", відбувається загострення політичне, психологічне: парламент деякий час трохи штормить. Бажаю українському парламенту, щоб вони якнайшвидше увійшли в нормальний робочий режим", - додав П.Петренко

Він наголосив, що має бути конструктивна робота парламенту, а не маніпуляційного роду заяви та дії.

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