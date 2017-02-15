Політика

10:11 15.02.2017

Прем'єр-міністр Австралії відвідає Україну у 2017 р.

Прем'єр-міністр Австралії Малкольм Тернбулл відвідає Україну з візитом у 2017 році у рамках свого турне Європою, повідомив посол України в Австралії Микола Кулінич.

"Ми розпочали підготовку візиту прем'єр-міністра Австралії в Україну. Я в понеділок зустрічаюсь із його помічниками - говоритимемо про конкретні моменти підготовки. Ми зараз обговорюємо, що в рамках європейського турне прем'єр-міністра Австралії буде приїзд до нас. Є і порядок денний, є про що говорити", - сказав він під час скайп-включения в середу.

Посол також зазначив, що Україна є одним із пріоритетних напрямів зовнішньої політики Австралії.

Дипломат поінформував, що на рівні міжпарламентських зв'язків також розглядається можливість відвідування делегацією австралійських парламентарів України.

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