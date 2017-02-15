Політика

11:08 15.02.2017

Кучма прибув до Мінська на засідання тристоронньої контактної групи

Представник України в тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо врегулювання ситуації на Донбасі, другий президент України Леонід Кучма прибув у середу до Мінська (Білорусь) на засідання групи, повідомила його прес-секретар Дарина Оліфер.

"Леонід Кучма прибув до аеропорту міста Мінська", - повідомила Д.Оліфер агентству "Інтерфакс-Україна".

Раніше в середу, 15 лютого, в Мінську розпочалися засідання робочих груп із питань безпеки, політичних і гуманітарних питань тристоронньої контактної групи.

Після закінчення роботи підгруп відбудеться засідання ТКГ.

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