Лідер демократів у палаті представників США Ненсі Пелосі назвала розслідування зв'язків Трампа з РФ питанням державної важливості

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) має розслідувати зв'язки президента США Дональда Трампа і його оточення з Росією, заявила лідер демократичної меншості в палаті представників Конгресу США Ненсі Пелосі.

"Ми закликали ФБР провести розслідування фінансових, особистих і політичних зв'язків Дональда Трампа і його адміністрації з росіянами", - сказала вона в середу на прес-конференції на Капітолійському пагорбі.

Крім того, парламентарій вважає за необхідне створити зовнішню незалежну комісію, яка б розслідувала можливу взаємодію з російською розвідкою осіб, які працюють на виборчу кампанію Д. Трампа.

"Наш президент заграє з небезпекою", - переконана Н.Пелосі.

Тому, за її словами, "це питання державної вадливості".

Напередодні газета "Вашингтон таймс" повідомила, що лідер демократичної меншості в палаті представників США Ненсі Пелосі закликала ФБР прискорити розслідування можливих зв'язків між президентом країни Дональдом Трампом і Росією.

"ФБР слід прискорити розслідування про зв'язки між Росією і адміністрацією президента США Дональда - ІФ) Трампа. Конгрес США має скликати незалежну комісію, що складається з представників обох партій, для всебічного розслідування про вплив Росії на адміністрацію США і вибори", - заявила вона.

Раніше повідомлялося, що радник президента США з нацбезпеки Майкл Флінн полишив свою посаду після того, як виявилося, що він дав неповну інформацію віце-президенту Майку Пенсу та іншим високопоставленим офіційним особам щодо своїх розмов з російським послом у США Сергієм Кисляком.

Раніше сенатори-демократи Ед Мірки і Кріс Мерфі вимагали провести розслідування змісту телефонних розмов радника президента США з національної безпеки з послом РФ. Зокрема, сенаторів цікавить питання про те, чи обговорювалися під час бесід питання, що стосуються американських санкцій проти Росії. На думку обох цих сенаторів, оскільки бесіди відбулися до інавгурації Д. Трампа, М. Флінн, тоді ще не обіймав офіційних посад, і не мав права обговорювати ці питання з іноземними дипломатами.