Політика

09:35 16.02.2017

Сторони ТКГ домовилися про відведення важкого озброєння від лінії розмежування на Донбасі до 20 лютого

Спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання конфлікту на сході України, Мартін Зайдік, заявляє, що сторони домовилися відвести озброєння і спецзасоби від лінії розмежування на Донбасі до 20 лютого.

"Сьогодні досягнуто угоду про розлучення засобів, заборонених Мінськими домовленостями, до 20 лютого", - заявив М. Зайдік у середу в Мінську.

За його словами, на сьогоднішньому засіданні особливу увагу було приділено повному припиненню вогню на лінії зіткнення.

У зв'язку з цим М. Зайдік зазначив, що з часу попереднього засідання ТКГ обсяг військових дій в зоні конфлікту значно скоротився. Він також відзначив великий внесок Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ зниження напруженості в регіоні.

Крім того, за словами М. Зайдіка, серед політичних тем дискусії в середу в Мінську була "формула Штайнмаєра".

Засідання учасників ТКГ із врегулюванню ситуації в Донбасі відбулося у середу в Мінську.

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