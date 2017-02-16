Порошенко в Мюнхені зустрінеться з віце-президентом США Пенсія

Президент України Петро Порошенко зустрінеться з віце-президентом США Майклом Пенсія (Michael Richard Pence) під час свого робочого візиту до Мюнхена (Німеччина) 17-18 лютого поточного року, повідомляється на офіційному сайті глави української держави.

Також заплановані зустрічі П. Порошенка з президентом Польщі Анджеєм Дудою та генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

До Німеччини глава української держави візьме участь у 53-й Мюнхенській конференції з питань безпеки, де має намір брати участь у дебатах на тему "Майбутнє Заходу: падіння або повернення?". Зустрічі заплановані в рамках конференції.