Політика

14:07 16.02.2017

Порошенко в Мюнхені зустрінеться з віце-президентом США Пенсія

Президент України Петро Порошенко зустрінеться з віце-президентом США Майклом Пенсія (Michael Richard Pence) під час свого робочого візиту до Мюнхена (Німеччина) 17-18 лютого поточного року, повідомляється на офіційному сайті глави української держави.

Також заплановані зустрічі П. Порошенка з президентом Польщі Анджеєм Дудою та генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

До Німеччини глава української держави візьме участь у 53-й Мюнхенській конференції з питань безпеки, де має намір брати участь у дебатах на тему "Майбутнє Заходу: падіння або повернення?". Зустрічі заплановані в рамках конференції.

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