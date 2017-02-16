Політика

19:52 16.02.2017

Кабмін призначив держсекретарем Мінфіну Капінуса, а заступником міністра - Граділя

Кабінет Міністрів України призначив Євгена Капінуса на посаду державного секретаря Міністерства фінансів, а Андрія Граділя - на посаду заступника міністра фінансів.

Згідно з розпорядженнями Кабміну №105 та №107 від 14 лютого, Є.Капінуса звільнено з посади заступника міністра фінансів - керівника апарату та призначено держсекретарем Мінфіну терміном на п’ять років із дати фактичного початку виконання обов'язків.

Розпорядженням №106 від 14 лютого Кабмін призначив заступником міністра фінансів Андрія Граділя, який раніше обіймав посаду начальника управління Національного банку України в Херсонській області.

Раніше А.Граділь брав участь у конкурсі на посаду держсекретаря Мінфіну.

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