Порошенко ввів у дію рішення РНБО про невідкладні заходи з нейтралізації загроз енергобезпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури - указ

Президент України Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 лютого 2017 року "Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури".

Текст відповідного указу №37/2017 оприлюднено на сайті глави Української держави в четвер увечері.

Згідно з текстом указу, контроль за виконанням введеного в дію рішення РНБО покладається на секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олександра Турчинова.

"Цей указ набирає чинності з дня його опублікування", - йдеться в документі.