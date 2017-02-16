Політика

20:39 16.02.2017

Порошенко ввів у дію рішення РНБО про невідкладні заходи з нейтралізації загроз енергобезпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури - указ

Президент України Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 лютого 2017 року "Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури".

Текст відповідного указу №37/2017 оприлюднено на сайті глави Української держави в четвер увечері.

Згідно з текстом указу, контроль за виконанням введеного в дію рішення РНБО покладається на секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олександра Турчинова.

"Цей указ набирає чинності з дня його опублікування", - йдеться в документі.

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