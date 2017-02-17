Політика

09:47 17.02.2017

Тіллерсон нагадав Лаврову про необхідність виконання Мінських угод

Державний секретар США Рекс Тіллерсон під час зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим закликав РФ виконувати Мінські угоди, повідомляється в заяві Р.Тіллерсона, оприлюдненій на сайті Білого дому.

Р.Тіллерсон зазначив, що США обстоюватимуть інтереси своєї країни та своїх союзників.

"З питань, щодо яких ми не сходимося в поглядах, Сполучені Штати обстоюватимуть інтереси США та своїх союзників. У той час, коли ми шукаємо точки дотику, ми очікуємо, що Росія виконуватиме свої зобов'язання за Мінськими угодами та працюватиме над деескалацією насильства в Україні", - йдеться в заяві.

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