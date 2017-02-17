Доповідь СММ ОБСЄ вкотре підтверджує грубі порушення РФ та бойовиками Мінських угод і прав людини

Міністерство закордонних справ України прокоментувало доповідь Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ від 16 лютого "Складне становище цивільного населення, яке постраждало від конфлікту на сході України" за травень-вересень 2016 року, повідомляє прес-служба міністерства.

У МЗС зазначили, що доповідь "вкотре підтвердила грубі порушення Росією та підтримуваними нею незаконними збройними формуваннями Мінських домовленостей та прав людини в тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей".

У доповіді зазначено, що внаслідок обстрілів російськими окупаційними військами та бойовиками пошкоджено та зруйновано багато приватних домоволодінь та об'єктів життєво-важливої інфраструктури.

"Російські гібридні війська продовжували розміщувати озброєння й військову техніку в населених районах, що супроводжувалося захопленням адміністративних будівель, використовували дахи житлових будинків для розміщення вогневих позицій", - йдеться в повідомленні на сайті МЗС України.

Крім того, в МЗС України зазначили, що в СММ ОБСЄ упустили "критичні питання гуманітарного "порядку денного", як вбивства, зникнення та незаконне ув’язнення місцевих жителів на окупованій частині Донбасу", повна безкарність російських військових та бойовиків, захоплення майна, перешкоджання діяльності міжнародних гуманітарних організацій.

"Наявність на окупованій частині Донбасу значної кількості фактично закритих для спостерігачів ОБСЄ районів не дозволила СММ надати документа дійсно комплексного та всеосяжного характеру", - зазначили в МЗС.

У повідомленні міністерства відповідальність за страждання місцевого населення на окупованих територіях покладено на РФ, що продовжує постачати озброєння на Донбас.

"Закликаємо Росію невідкладно приступити до виконання своїх зобов'язань згідно з Мінськими домовленостями, насамперед припинити обстріли, забезпечити повний та безперешкодний доступ СММ, у т. ч. до тимчасово неконтрольованої урядом України ділянки українсько-російського державного кордону, звільнити всіх заручників та незаконно утримуваних осіб, вивести свої війська, озброєння та військову техніку з території України", - резюмували в МЗС.