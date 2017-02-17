У Мюнхені в п'ятницю відкриється міжнародна конференція з безпеки, яка обговорить майбутнє ЄС та НАТО, а також ситуацію в Україні та Сирії

У п'ятницю, 17 лютого, розпочинає свою роботу Мюнхенська конференція з безпеки, яка обговорить низку ключових викликів у сфері безпеки, зокрема ситуацію в Україні.

Згідно з прес-релізом 53-ї конференції, яка відбудеться під головуванням посла Вольфганга Ішингера (Wolfgang Ischinger), понад 500 учасників обговорять важливі проблеми у сфері безпеки, що тривожать світ.

"Програма конференції присвячена майбутньому трансатлантичних відносин і НАТО після обрання Дональда Трампа, стану співпраці у рамках Євросоюзу у галузі безпеки та оборони, кризі в Україні та відносинам із РФ, війні в Сирії та ситуації з безпекою в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, зокрема на Корейському півострові", - йдеться в прес-релізі.

Учасники обговорять тероризм, інформаційні війни, а також серйозну загрозу у сфері глобальної охорони здоров'я та кліматичні проблеми.

Згідно з інформації, свою участь у конференції вже підтвердили новий Генсек ООН Антоніу Гуттереш, голова Європейської Ради Дональд Туск, високий представник ЄС Федеріка Могеріні, генсек НАТО Єнс Столтенберг. Крім того, в заході візьмуть участь президенти України, Польщі та Афганістану, прем'єр-міністри Норвегії, Угорщини та Іраку, глави МЗС Китаю, Саудівської Аравії, Ірану, Туреччини, РФ, Франції та Великої Британії.

Братиме участь у конференції і канцлер Німеччини Ангела Меркель, а також міністри економіки, оборони та внутрішніх справ Німеччини.

Американську делегацію в Мюнхені очолить віце-президент США Майк Пенс. Згідно з інформацією, розміщеною на сайті конференції, американська делегація буде представлена на досить серйозному рівні. "Декілька представників американської влади, зокрема віце-президент Майк Пенс, міністр оборони США Джеймс Меттіс та міністр внутрішньої безпеки Джон Келлі, вже підтвердили свою участь", - йдеться в прес-релізі конференції.

За інформацією агентства "Інтерфакс-Україна", президент України виступить на панельній дискусії "Майбутнє Заходу: крах чи повернення?" в п'ятницю ввечері. Крім того, на полях конференції 18 лютого глава Української держави проведе переговори з віце-президентом США Майком Пенсом, президентом Польщі Анджеєм Дудою та генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Виступи М.Пенса, А.Меркель, генсека НАТО, Генсека ООН та інших високопоставлених осіб, згідно з програмою заходу, заплановано на 18 лютого.

На полях Мюнхенської конференції відбудуться також переговори глав МЗС "нормандського формату", під час яких обговорюватиметься ситуація на сході України. За інформацією агентства, зустріч чотирьох міністрів запланована на суботу, 18 лютого.

У рамках конференції 18 лютого Фонд Пінчука проведе перший український ланч "Безпека України у мінливому світовому порядку". Згідно з інформацією фонду, подія об'єднає світові фігури, відповідальні за ухвалення рішень, а також лідерів думок у сфері безпеки. В українському ланчі візьмуть участь генерал США Девід Петреус, колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, президент Польщі в 1995-2005 рр. Александр Квасневський, голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер, екс-президент Європейського парламенту Пет Кокс, екс-глава МЗС Швеції Карл Більдт.

Мюнхенська конференція з безпеки - щорічна конференція, що проводиться в Мюнхені (Німеччина) з 1962 року. До 1993 року називалася Конференцією з військових питань і проводилася під егідою Християнсько-соціального союзу, з 1998 року фінансується урядом Німеччини.