Порошенко виступить на Мюнхенській конференції в п'ятницю ввечері

Президент України Петро Порошенко у рамках своєї участі в 53-й Мюнхенській конференції з питань безпеки виступить на панельній дискусії "Майбутнє Заходу: крах чи повернення?" увечері в п'ятницю, 17 лютого.

Згідно з порядком денним конференції, дискусія відбудеться сьогодні з 18:30 до 20:00 (за київським часом).

Участь у дискусії візьме також сенатор, представник Республіканської партії США Джон Маккейн, президент Польщі Анджей Дуда, міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон та міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс.

Крім того, лідер партії "Народний фронт", екс-прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк візьме участь у конференції та виступить у рамках панельної дискусії "Лінії розлому в Євразії", яка відбудеться в суботу, 18 лютого, з 18:00 до 20:00 (за київським часом).

Серед інших промовців сесії - президент Естонії Керсті Кальюлайд, президент Азербайджану Ільхам Алієв, спікер сенату Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, прем'єр-міністр Грузії Гіоргі Квірікашвілі.

Як повідомлялося, конференція стартує в п'ятницю о 15:30 (за київським часом).

Програма конференції присвячена майбутньому трансатлантичних відносин і НАТО після обрання Дональда Трампа, стану співпраці у рамках Євросоюзу у сфері безпеки та оборони, кризі в Україні та відносинам із РФ, війні в Сирії та ситуації з безпекою в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, зокрема на Корейському півострові", - йдеться в прес-релізі конференції.

Учасники обговорять тероризм, інформаційні війни, а також серйозну загрозу у сфері глобальної охорони здоров'я та кліматичні проблеми.