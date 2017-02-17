ЦВК визнала обраним депутатом Бендюженка від "Народного фронту" замість померлого Ваната

Центральна виборча комісія України визнала обраним та зареєструвала народного депутата від партії "Народний фронт" Федора Бендюженка замість померлого Петра Ваната, повідомляє в п'ятницю прес-служба комісії.

Прізвище Ф. Бендюженка було внесено до списку "Народного фронту" на позачергових парламентських виборах 26 жовтня 2014 року під №80. На той момент він обіймав посаду начальника управління контролю над виконанням рішень Державної виконавчої служби України.

Як повідомлялося, 8 лютого помер народний депутат від "Народного фронту", президент Запорізького обласного союзу промисловців і підприємців (роботодавців) "Потенціал", голова Запорізької обласної федерації роботодавців, член Ради Федерації роботодавців Петро Ванат.