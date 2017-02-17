В Україні мають намір створити сайт з базою політиків, які працюють в інтересах РФ

Громадська платформа "Україна без сепаратизму" заявляє про початок створення єдиної інформаційної бази політиків, які працюють в інтересах агресора - Російської Федерації.

"У нас була ідея повністю завершити цей сайт, а потім вийти з презентацією, але в процесі обробки інформації ми зіткнулися з тим, що дуже багато інформації щодо цих політиків, про яких ми говоримо, вичищено в Інтернеті, і тому ми вирішили зробити презентацію і показати, як виглядатиме сайт, частину якого вже заповнено", - розповіла координатор ГО "Автомайдан Київ" Катерина Кувіта на прес-конференції в п'ятницю в Києві.

За її словами, база містить дані: відео, публікації, матеріали журналістських розслідувань як російських, так і українських політиків, які свідчать про їхню роботу проти України.

"На сайті буде і профайл про друзів України, про політиків, зокрема з Росії, Європи, які підтримують Україну", - повідомила К. Кувіта.

Вона також зазначила, що цей сайт фінансують і допомагають створювати представники української діаспори в Європі. "Організатори сайта задумали це, як "Вікіпедію зради", "Вікіпедію сепаратизму". Це правильна ідея, тому що у суспільства дуже коротка пам'ять... і потрібна публічна систематизація цих речей, багато політики змінюють свідчення, якщо можна так сказати, прибирають свої висловлювання, свої твіти, свої пости з Facebook, свої інтерв'ю... і хочуть постати перед українським суспільством у новому зачищеному вигляді. Ця "Вікіпедія зради" націлена на те, щоб не дати цим людям переодягатися і вискакувати на політичну арену в такому гарному вигляді, показуючи себе патріотами, борцями проти війни", - зазначив журналіст Айдер Муждабаєв.