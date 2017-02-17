Врегулюванню конфліктів в Україні і Сирії було приділено значну увагу в обговоренні на G20

Глава МЗС ФРН Зігмар Габріель заявив, що тема України і Сирії відігравала важливу роль під час обговорень на зустрічі "групи двадцяти" на рівні глав МЗС.

"Обговорювалися найгостріші теми, серед яких, зрозуміло, Сирія і Україна, які відігравали важливу роль під час обговорень", - сказав З. Габріель на підсумковій прес-конференції "групи двадцяти".

Раніше в п'ятницю З. Габріель заявив, що країни, які виступають проти режиму президента Сирії Башара Асада, зокрема і США, підтримали спроби ООН досягти політичного врегулювання в сирійському цивільному конфлікті.