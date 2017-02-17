Політика

17:18 17.02.2017

Клімкін не очікує прориву від зустрічі в "нормандському форматі" в Мюнхені

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін не очікує прориву від зустрічі глав МЗС у "нормандському форматі", яка відбудеться 18 лютого в Мюнхені.

"Якогось прориву від завтрашньої зустрічі не очікую. У нас є пропозиції у сфері безпеки, ми послідовно тиснутимемо на гуманітарний вимір, порушуватимемо питання "дорожньої карти", - сказав він журналістам після прибуття до Мюнхена у п'ятницю.

За його словами, в української сторони є чітка логіка послідовності кроків і гарантій, яку на попередній зустрічі глава МЗС РФ Сергій Лавров відмовився обговорювати.

Глава МЗС України зазначив, що порушить два ключових питання - безпека і гуманітарна сфера. Зокрема, йтиметься про доступ місії ОБСЄ на всю територію Донбасу, а також її вихід на кордон.

"Це два пріоритети. А для глави МЗС Німеччини це перша зустріч: буде можливість подивитися не лише на зміст", - сказав П. Клімкін.

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