Порошенко в Німеччині провів телефонну розмову з держсекретарем США

Президент України Петро Порошенко в п'ятницю провів телефонну розмову з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном, повідомляється на офіційному сайті глави держави.

"Президент України, перебуваючи на Мюнхенській конференції з питань безпеки у Німеччині, провів телефонну розмову з Держсекретарем США Рексом Тіллерсоном", - йдеться в повідомленні.

Під час розмови йшлося про протидію тривалій російській агресії і відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, включно з Кримом, зокрема з допомогою політики санкцій. Президент поінформував держсекретаря США про ескалації ситуації на Донбасі і порушення Мінських домовленостей з боку РФ.

Зі свого боку, Держсекретар США поінформував про результати зустрічі на рівні міністрів закордонних справ країн G-20 у Бонні (Німеччина) і відзначив важливість виконання Мінських домовленостей.

Також П. Порошенко і Р. Тіллерсон окреслили коло питань, що вимагають невідкладної уваги на цьому етапі зміцнення стратегічного партнерства між Києвом і Вашингтоном.

Президент України запросив держсекретаря США відвідати з візитом Україну. П. Порошенко також привітав Рекса Тіллерсона з призначенням на посаду та побажав успіхів у відповідальній зовнішньополітичної місії.