Політика

18:25 17.02.2017

Порошенко в Німеччині провів телефонну розмову з держсекретарем США

Президент України Петро Порошенко в п'ятницю провів телефонну розмову з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном, повідомляється на офіційному сайті глави держави.

"Президент України, перебуваючи на Мюнхенській конференції з питань безпеки у Німеччині, провів телефонну розмову з Держсекретарем США Рексом Тіллерсоном", - йдеться в повідомленні.

Під час розмови йшлося про протидію тривалій російській агресії і відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, включно з Кримом, зокрема з допомогою політики санкцій. Президент поінформував держсекретаря США про ескалації ситуації на Донбасі і порушення Мінських домовленостей з боку РФ.

Зі свого боку, Держсекретар США поінформував про результати зустрічі на рівні міністрів закордонних справ країн G-20 у Бонні (Німеччина) і відзначив важливість виконання Мінських домовленостей.

Також П. Порошенко і Р. Тіллерсон окреслили коло питань, що вимагають невідкладної уваги на цьому етапі зміцнення стратегічного партнерства між Києвом і Вашингтоном.

Президент України запросив держсекретаря США відвідати з візитом Україну. П. Порошенко також привітав Рекса Тіллерсона з призначенням на посаду та побажав успіхів у відповідальній зовнішньополітичної місії.

ВАЖЛИВЕ

Посли країн G7 закликали припинити блокаду поставок вугілля на Донбасі

Клімкін не очікує прориву від зустрічі в "нормандському форматі" в Мюнхені

В Україні мають намір створити сайт з базою політиків, які працюють в інтересах РФ

ЦВК визнала обраним депутатом Бендюженка від "Народного фронту" замість померлого Ваната

Депутати звернулися до КС щодо скасування мораторію на продаж земель сільгосппризначення

ОСТАННЄ

Прокуратура не може оскаржити в апеляційному суді закриття "квартирної справи" Лещенка, стверджує адвокат

Врегулюванню конфліктів в Україні і Сирії було приділено значну увагу в обговоренні на G20

У Раді поки що немає голосів для підтримки законопроекту про спецконфіскацію – Петренко

Порошенко виступить на Мюнхенській конференції в п'ятницю ввечері

Візу до Тайланду можна буде безкоштовно оформити до 31 серпня 2017 р.

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
продажа Hummer
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА