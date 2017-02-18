Захід не повинен відмовлятися від санкцій - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє про те, що західні країни не повинні відмовлятися від санкцій щодо Росії.

"Санкції – це наші активи, а не зобов'язання. Вони є демонстрацією нашої сили, якщо вони застосовуються, але вони є і демонстрацією нашої слабкості, якщо їх скасувати. Зменшити дипломатичний тиск на Росію або пом'якшення санкцій до того, як Росія піде з Донбасу чи Криму, - все це буде заохоченням агресії", - сказав він на панельній дискусії "Майбутнє Заходу: крах або повернення?" в рамках 53-ї Мюнхенської конференції з безпеки в п'ятницю ввечері.

П. Порошенко зазначив, що підтримка України – найдешевший спосіб захисту безпеки вільного світу. Зокрема, він наголосив, що розраховує на виконання західними партнерами раніше взятих на себе зобов'язань щодо підтримки України.