Політика

09:08 18.02.2017

Порошенко заявляє про неможливість вирішення конфлікту на Донбасі без участі Києва

Президент України Петро Порошенко заявив про неможливість вирішення конфлікту на Донбасі без участі Києва.

"Будь-яку угоду за нашою спиною буде анульовано", - сказав він на панельній дискусії "Майбутнє Заходу: крах або повернення?" у п'ятницю ввечері на Мюнхенській конференції з безпеки.

Глава Української держави також зазначив, що "заохочення агресора не відповідає інтересам Заходу". "Путін ненавидить Україну. Він вважає, що Україна не має своєї ідентичності", - сказав П. Порошенко, додавши, що "було б помилкою вважати, що Росія обмежиться Україною".

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