Клімкін і глава МЗС Словаччини Лайчак висловили зацікавленість у зустрічі В4+Україна найближчим часом

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та міністр закордонних справ та європейських питань Словаччини Мирослав Лайчак висловили зацікавленість у проведенні найближчим часом зустрічі у форматі "Вишеградська четвірка (Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина) плюс Україна".

Як повідомляє прес-служба українського зовнішньополітичного відомства в п'ятницю, зустріч П. Клімкіна і М. Лайчака відбулася в рамках Мюнхенської конференції з питань безпеки.

"Сторони констатували позитивну динаміку розвитку двостороннього діалогу за всіма напрямами взаємного інтересу, а також зосередилися на обговоренні проблематики євроінтеграції України, зокрема скасування візового режиму з ЄС і завершення процесу ратифікації Угоди про асоціацію", - йдеться в повідомленні.

П. Клімкін поінформував свого колегу про загострення ситуації на Донбасі, зокрема навколо Авдіївки, а також про тривалу підтримку незаконних збройних формувань російською стороною. "У цьому контексті було наголошено на необхідності збереження санкцій проти РФ", - повідомляють у МЗС.