Світ має діяти рішуче щодо введення санкцій проти країни, яка анексувала частину чужої території – глава МЗС Великобританії

Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон заявляє, що світова спільнота має діяти рішуче в питанні введення санкцій проти країни, що анексувала частину території іншої країни.

"Якщо одна держава анексує територію іншої, в порушення Гельсінської угоди, то тоді ми маємо бути абсолютно рішучі в питанні запровадження санкцій, які необхідні у відповідь на таку агресію", - сказав він на панельній дискусії "Майбутнє Заходу: крах або повернення?" в рамках 53-ї Мюнхенської конференції з безпеки в п'ятницю ввечері.

За словами міністра закордонних справ Великобританії, порушення світового правового порядку повинно мати наслідки для такого порушника.