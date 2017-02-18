Політика

09:11 18.02.2017

Світ має діяти рішуче щодо введення санкцій проти країни, яка анексувала частину чужої території – глава МЗС Великобританії

Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон заявляє, що світова спільнота має діяти рішуче в питанні введення санкцій проти країни, що анексувала частину території іншої країни.

"Якщо одна держава анексує територію іншої, в порушення Гельсінської угоди, то тоді ми маємо бути абсолютно рішучі в питанні запровадження санкцій, які необхідні у відповідь на таку агресію", - сказав він на панельній дискусії "Майбутнє Заходу: крах або повернення?" в рамках 53-ї Мюнхенської конференції з безпеки в п'ятницю ввечері.

За словами міністра закордонних справ Великобританії, порушення світового правового порядку повинно мати наслідки для такого порушника.

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