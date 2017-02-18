Меркель заявляє, що поки що немає формальних підстав для реалізації політичних кроків Мінська
Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель констатує відсутність формальних підстав для реалізації політичної частини Мінських домовленостей щодо врегулювання ситуації на сході України.
"Я розумію ситуацію так, що є дві великі проблеми. Мінські домовленості виходили з того, що ми з першого дня після припинення вогню приймемо всі політичні кроки. Але тоді не вдалося забезпечити припинення вогню в період понад 3-4 дні. Тому з формального погляду ми поки що не можемо зараз починати політичний процес", - сказала вона під час Мюнхенської конференції з безпеки в суботу.
Разом з тим, за словами А.Мерекль, оскільки Україна заявила про готовність обговорювати це питання, були створені різні підгрупи в Тристоронній контактній групі, які зараз функціонують.