США зроблять все, щоб Росія несла відповідальність за виконання Мінських угод щодо деескалації

Віце-президент США Майк Пенс заявляє, що Сполучені Штати Америки робитимуть усе необхідне для відповідальності Росії за виконання Мінських домовленостей, зокрема деескалації ситуації на Донбасі.

"Потрібно домогтися, щоб Росія виконувала Мінські угоди, починаючи з деескалації ситуації. І я хочу сказати, що США й надалі вимагатимуть, щоб Росія несла відповідальність", - сказав він, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу.

Він додав, що в ситуації, коли Росія перекроїла міжнародні кордони, США разом зі своїми ключовими партнерами зроблять усе, щоб вжити інших екстрених заходів для підтримки НАТО.