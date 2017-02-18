США рішуче підтримують НАТО й готові до співпраці

Віце-президент США Майк Пенс заявляє про підтримку Сполученими Штатами Америки НАТО і готовність до співпраці.

"Сьогодні від імені президента Трампа я хочу запевнити вас, що США рішуче підтримують НАТО і будуть непохитні в своїй прихильності трансатлантичному союзу", - сказав він, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу.

М.Пенс зазначив, що якщо НАТО буде солідарне із США, то американська сторона буде солідарна з Альянсом.

"Ми будемо захищати Європу сьогодні й завжди, тому що ми об'єднані одними і тими ж ідеалами: свобода, демократія, справедливість і верховенство права", - сказав віце-президент США.