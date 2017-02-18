Меркель: Роботу "нормандського формату" слід продовжити для довгострокового припинення вогню

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляє про необхідність продовження роботи "нормандського формату" для досягнення довгострокового припинення вогню на Донбасі.

"На жаль, не всі пункти Мінських домовленостей виконано, але робота триває і ми повинні продовжити її. Ми маємо домогтися довгострокового припинення вогню", - заявила вона під час Мюнхенської конференції з безпеки в суботу.

А.Меркель нагадала, що в суботу в Мюнхені відбудуться переговори глав МЗС у "нормандському форматі".

"Після анексії Криму та військових дій на сході України НАТО відіграє важливу роль. Чому ж дії в Україні призводять до ускладнень? Тут порушується принцип територіальної цілісності держави", - сказала канцлер.

Вона зазначила, що потрібно рішуче діяти і при цьому зберегти європейський порядок.