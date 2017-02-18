Депутати, які блокують рух поїздів на Донбасі, ведуть "політичну гру" проти українців – Бригинець

Народний депутат України (фракція "Блок Петра Порошенка") Олександр Бригинець називає "політичною грою" дії парламентаріїв, які блокують рух потягів на Донбасі, і вважає, що у вирішенні питання постачання вугілля Україні варто скористатися досвідом Ізраїлю.

"У вирішенні питання чи купувати вугілля з окупованих територій, Україна має скористатися досвідом держави Ізраїль. Ця країна змушена була вирішувати подібні проблеми. Я цікавився в ізраїльтян: чи ведуть вони торгівлю з тими територіями, щодо яких Ізраїль веде жорстку політику. Відповідь була такою: Ізраїль робить все, що вигідно Ізраїлю", - сказав О.Бригинець в ефірі телеканалу "112 Україна", повідомляє прес-служба БПП.

На його думку, якщо Україні вигідно купувати вугілля на окупованій частині Донбасу, вона має його купувати.

"Я переконаний, що держава має робити все, щоб стати сильнішою", - додав депутат.

Щодо дій деяких нардепів, які блокують рух поїздів на Донбасі, О.Бригинець назвав це "політичною грою".

"Політики тільки роблять вигляд, що вони виступають за блокування торгівлі з агресором. Я можу навести приклад великої торгівлі з агресором через територію України - це торгівля газом, який йде в країни Євросоюзу. Коли ми допускаємо транзит російського газу, це означає, що у нас є зобов'язання перед Євросоюзом", - сказав він, висловивши при цьому думку, що "ні Андрій Садовий зі своєю політичною силою, ні Ігор Коломойський зі своєю партією не виступають проти виконання зобов'язань щодо ЄС, оскільки вони розуміють, що це може загрожувати їм певними персональними санкціями".

"Коли йдеться про інтереси українського народу, коли йдеться про тепло та електроенергію для українців, тут вони виступають проти", - підсумував депутат.