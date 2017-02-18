Могеріні: позиція ЄС щодо прив'язки санкцій проти РФ до Мінських угод залишиться

Позиція Європейського Союзу щодо прив'язки санкцій проти Росії до виконання Мінських домовленостей залишається колишньою, заявила верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні.

"Ви знаєте, що Євросоюз підтримує Україну за багатьма напрямками. Для нас важливо повне виконання Мінських угод. Як ви знаєте, введено санкції за незаконну анексію Криму і конфлікт на сході України, і ці санкції тісно пов'язані з цілковитим виконанням Мінських угод. Така позиція ЄС залишиться", - сказала вона на 53-й Мюнхенській конференції з безпеки в суботу.

Ф.Могеріні додала, що Євросоюз має постійно порушувати тему реалізації Мінських угод. "Дуже важливо, щоб була єдність європейського співтовариства в питанні реалізації Мінських угод", - наголосила верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки.