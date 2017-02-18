Лавров знову заявив про необхідність прямого діалогу Києва з Донецьком і Луганськом

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив про безальтернативність Мінських угод щодо врегулювання ситуації на сході України.

"Головне - врегулювання ніде не може бути досягнуто військовим шляхом, це стосується повною мірою і внутрішньоукраїнського конфлікту. Виконання Мінського комплексу заходів через прямий діалог Києва з Донецьком і Луганськом не має альтернативи", - сказав С.Лавров у суботу, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки.