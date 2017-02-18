Глава МЗС Франції виступає за єдину європейську оборонну стратегію, яка не заважала б діяльності НАТО

Країнам Європейського союзу слід подумати про єдину оборонну стратегію, але при цьому - уникати створення структур, які за своїми функціями дублювали б НАТО, заявив у суботу міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро.

"Ми повинні думати про те, як сформувати в Європі оборонну стратегію, яка б доповнювала НАТО. Про те, як забезпечити прискорене розгортання військ, не створюючи при цьому єдиної європейської армії. Нам не потрібно дублювати функції, які виконує НАТО", - сказав він на конференції з безпеки в Мюнхені.