Україна захищатиме свою незалежність політико-дипломатичним шляхом, але й армія готова дати відсіч - І.Геращенко

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко зазначає, що ключовим питанням для Європи і США залишаються кроки щодо Росії, а Україна політико-дипломатичним шляхом захищатиме свій суверенітет і незалежність.

"Чи знаємо ми, що робити з Росією? Ми будемо захищати нашу незалежність і суверенітет всіма доступними способами передусім політико-дипломатичними, звісно, але наша армія готова дати відсіч. Наразі - лютий 2017-го, а не 2014-го, наша армія і наша країна змінилися. Чи знає ЄС, США, світ, що робити з РФ? Це ключове питання", - написала вона на своїй сторінці в "Фейсбуці" в суботу, коментуючи Мюнхенську конференцію з безпеки.

І.Геращенко зазначила, що в ключових меседжах президента України Петра Порошенка, що прозвучали на конференції, – не тільки ситуація в Україні, а й насамперед РФ як основний чинник небезпеки і дестабілізації, агресії та порушення міжнародного права на європейському континенті.

Вона запевнила, що Київ не дасть "нікому забути і замовкнути, інакше долю Криму і Донбасу повторять інші країни-сусіди, у РФ апетити великі".

На думку І.Геращенко, лідери, які зібралися на Мюнхенській конференції, усвідомлюють ризики, які несе гібридна війна для єдності ЄС і безпеки на континенті. "Однак деякі сподіваються, що пронесе, і потрібно умиротворяти агресора круасаном, штруделем, піцою тощо, а не санкціями", - зазначила вона.