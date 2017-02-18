Політика

15:08 18.02.2017

Клімкін і Фріланд обговорили перспективи розвитку торгівлі між Україною та Канадою

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін обговорив зі своєю канадською колегою Христею Фріланд перспективи торгівлі між двома державами після набуття чинності Угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ).

Згідно з повідомленням прес-служби зовнішньополітичного відомства України, міністри в рамках Мюнхенської конференції з питань безпеки обговорили питання українсько-канадського двостороннього співробітництва, зокрема, перспективи активізації українсько-канадської торгівлі після набуття чинності ЗВТ між двома державами.

"Христя Фріланд запевнила у цілковитій підтримці Канадою України в контексті агресії Росії проти нашої держави", - йдеться в повідомленні прес-служби МЗС за підсумками зустрічі П.Клімкіна і Х.Фріланд.

У свою чергу, П.Клімкін докладно поінформував співрозмовницю про ситуацію на Донбасі, зокрема, про нещодавню ескалацію насильства в районі Авдіївки і про численні порушення прав людини в тимчасово окупованих Росією АР Крим і м.Севастополі.

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