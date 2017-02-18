Глави МЗС України і Швеції обговорили шляхи врегулювання ситуації на Донбасі

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін обговорив зі своэю шведською колегою Маргот Вальстрем можливі шляхи врегулювання ситуації на Донбасі.

Згідно з повідомленням прес-служби зовнішньополітичного відомства України в суботу, П.Клімкін і М.Вальстрем у рамках Мюнхенської конференції з питань безпеки обговорили питання російських провокацій в Авдіївці та шляхи врегулювання ситуації на Донбасі.

У свою чергу, М.Вальстрем запевнила українського колегу в незмінності подальшої підтримки України з боку Швеції. "Швеція і надалі продовжить рішуче засуджувати агресію Росії проти України і робити все можливе для збереження єдності серед країн-членів ЄС у питанні засудження агресивної політики Кремля", - йдеться в повідомленні прес-служби МЗС.