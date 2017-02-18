Єврокомісар Ган запевнив, що ЄС робить все можливе для якнайшвидшої лібералізації візового режиму для українців

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та єврокомісар з питань політики сусідства та переговорів про розширення Йоганнес Ган у суботу в рамках Мюнхенської конференції з питань безпеки обговорили загострення ситуації на Донбасі, санкції проти РФ і процес лібералізації візового режиму для громадян України.

"Сторони детально обговорили основні аспекти співробітництва України з Євросоюзом. Насамперед наголосили на важливості належного реагування на загострення ситуації з безпекою на Донбасі, збереження санкцій ЄС проти Росії до припинення російської агресії", - повідомляє прес-служба МЗС України за підсумками зустрічі.

Й.Ган запевнив у подальшій підтримці з боку ЄС процесу внутрішніх реформ в Україні.

"Окремо Йоганнес Ган наголосив, що ЄС вживає всіх можливих заходів для якнайшвидшого завершення процесу ратифікації Угоди про асоціацію та якнайшвидшої лібералізації візового режиму для громадян України", - йдеться в повідомленні.