Політика

16:32 18.02.2017

Президент Трамп пообіцяв позбавити Білий дім від хаосу, що дістався йому у спадок

Президент США Дональд Трамп обіцяє розібратися з безладом, що дістався йому від попередньої адміністрації.

"Не вірте основному потоку фейкових ЗМІ. Білий дім працює дуже добре. Я успадкував хаос, і я в процесі того, щоб привести все це в порядок", - написав він у своєму "Твіттері".

Напередодні Financial Times повідомила, що віце-адмірал у відставці Роберт Гарвард відхилив пропозицію Д.Трампа обійняти посаду його радника з національної безпеки після відставки Майкла Флінна. "Він не хотів йти на цю посаду, тому що йому здається, що Білий дім у хаосі", - повідомив телеканалу CNN друг Р.Гарварда.

У свою чергу Д.Трамп в суботу назвав низку ЗМІ, зокрема газету "Нью-Йорк таймс" і телеканали NBC, ABC, CBS і CNN, "ворогами американського народу".

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