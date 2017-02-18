Порошенко на зустрічі з Столтенбергом домовився активізувати роботу з трастовими фондами НАТО

Президент України Петро Порошенко обговорив із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом ситуацію на Донбасі, а також домовився про активізацію роботи в рамках цільових трастових фондів НАТО на підтримку Української держави.

Згідно з повідомленням прес-служби глави держави в суботу, П.Порошенко поінформував генсека НАТО про складну ситуацію з безпекою на Донбасі і ескалацію напруженості в районі Авдіївки.

Президент також висловив подяку генсеку НАТО за чітку позицію щодо засудження агресивної політики Росії та її дій на Донбасі і наголосив на важливості збереження трансатлантичної єдності в реагуванні на агресію Росії.

Глава держави відзначив практичну допомогу, яку НАТО надає Україні для зміцнення обороноздатності та реформування сектора безпеки і оборони відповідно до стандартів Альянсу.

У свою чергу, Є.Столтенберг наголосив, що Північноатлантичний альянс зупинив практичне співробітництво з Росією, а також підтримує санкції до цілковитого виконання Росією Мінських домовленостей.

На зустрічі було досягнуто домовленості активізувати подальшу роботу в рамках цільових трастових фондів НАТО в підтримку України.

П.Порошенко також запросив делегацію Північноатлантичної ради НАТО здійснити візит в Україну у 2017 році.