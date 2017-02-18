Учасники Українського Ланчу в Мюнхені висловилися за продовження підтримки України з боку Заходу і закликали до продовження реформ

Вирішення проблем європейської безпеки неможливо без гарантування безпеки України, - сказав український бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук у п'ятницю в Мюнхені під час організованого ним українського ланчу "Безпека України в мінливому світовому порядку". Ланч проходив у рамках Мюнхенської конференції з безпеки.

"Ми бачимо Україну як частину вирішення проблем європейської безпеки", - сказав він, відзначивши можливість пошуку нових підходів.

Під час дискусії її учасники висловилися на підтримку зміцнення безпеки України з боку ЄС, НАТО і США. Зокрема, на підтримку надання військової допомоги Україні висловився колишній директор ЦРУ генерал Девід Петреус.

"Санкції повинні зберегтися, Україна має отримати додаткові військові ресурси", - сказав він, додавши, що "при цьому ми не повинні провокувати Росію". Д.Петреус зазначив, що "українські Збройні сили на передовій дуже добре себе показали". Головною проблемою він вважає те, що "Путін не хоче, щоб на західних кордонах була країна з ринковою економкою і демократичними інститутами".

Колишній генсек НАТО Андерс фог Расмуссен у свою чергу наголосив на необхідності переконати нову адміністрацію США в тому, що для того, щоб Америка стала великою, "не можна зраджувати друзів, зокрема Україну". "Щоб США були великими, Україна має бути сильною", - наголосив він.

На думку колишнього генсека НАТО, ЄС також має надати економічну допомогу Україні. При цьому він зазначив, що обов'язковою умовою для гарантування безпеки України є успішне проведення реформ.

"Драматично важливо досягти економічного і політичного успіху в Україні", - зазначив колишній посол США в Україні Майкл Макфол.

Перший заступник керуючого директора МВФ Девід Ліптон зазначив, що макроекономічна ситуація і безпека взаємопов'язані. "Економічні проблеми можуть загрожувати безпеці України і навпаки", - сказав він.

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд заявила, що уряд Канади "на 100% підтримує Україну". "Ми віддані всім свої зобов'язання, ми з вами", - сказала вона.

При цьому Х.Фріланд вважає, що Україна має подвоїти свої зусилля у проведенні реформ. "Будь ласка, не втомлюйтеся", - звернулася вона до українців.