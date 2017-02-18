Суд дав дозвіл прокуратурі на доступ до мобільних розмов британського блогера, який висвітлював діяльність бойовиків ОРДЛО

Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури України отримала дозвіл суду протягом 30 днів проаналізувати мобільні телефонні переговори британського проросійського блогера в період з 1 квітня 2014 року до 31 січня 2017 року.

Відповідну постанову Печерського районного суду Києва розміщено в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Як випливає з постанови суду, встановлено, що під час перебування в зоні бойових дій на Донбасі цей чоловік користувався мобільним телефоном з двома сім-картами оператора мобільного зв'язку ПрАТ "МТС Україна" і спілкувався з представниками ОРДЛО. Суд встановив, що блогер отримував вказівки щодо висвітлення діяльності бойовиків, а також інформацію щодо зйомки репортажів, під час яких допитував українських військовополонених.

Суд також встановив, що блогер систематично відвідує тимчасово окуповані території Донецької і Луганської областей в умовах військової агресії Російської Федерації стосовно України, здійснює активну інформаційно-пропагандистську діяльність терористичних організацій "ДНР/ЛНР", основною метою яких є насильницька зміна та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, а також зміна меж територій та державного кордону України.

Як повідомляють ЗМІ, йдеться про британського журналіста Греме Філіпса, який співпрацює з російськими телеканалами Russia Today і "Звезда".