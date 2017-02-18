Політика

16:55 18.02.2017

Глава МЗС Франції закликає поєднувати діалог з РФ з посиленням військової присутності НАТО у Східній Європі

Міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро заявив у суботу про необхідність підтримувати діалог з Росією паралельно з посиленням військової присутності Північноатлантичного альянсу на сході Європи.

"Ми маємо проявити солідарність з нашими друзями зі Східної Європи. Ми не повинні бути агресивними стосовно Росії, адже я сам говорив про необхідність діалогу з нею, але при цьому ми маємо бути готовими відповідати на виклики, з якими стикаємося", - сказав він на конференції з безпеки в Мюнхені, коментуючи перекидання додаткових військ НАТО в Польщу і країни Балтії.

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