У Туреччині зберігаються розбіжності з РФ у низці питань, зокрема щодо анексії Криму

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що його країна прагне до розвитку відносин з РФ, але розбіжності з низки питань між сторонами зберігаються.

"До інциденту у нас були дуже хороші відносини з Росією і ніхто нас не питав, чому у нас такі хороші стосунки. Після інциденту багато країн в НАТО, ЄС радили нормалізувати відносини з Росією, адже навіщо їм додатковий фактор тертя. Ми нормалізували відносини і потім мене почали запитувати, навіщо ви нормалізували відносини з Росією", - сказав М.Чавушоглу на Мюнхенській конференції з безпеки в неділю.

За словами міністра, Туреччина зберігає принципову політику. "До інциденту (у листопаді 2015 року турецький винищувач збив російський бомбардувальник Су-24 – ІФ) у нас були проблеми, пов'язані з Кримом, ми не прийняли анексію Криму. У нас різні позиції щодо режиму Асада (президент Сирії Башар Асад - ІФ), розбіжності зберігаються", - розповів глава турецького зовнішньополітичного відомства.

М.Чавушоглу зазначив, що РФ є торговим партнером Туреччини, у країн є багато спільних проектів, але водночас існують і розбіжності.