Глава МЗС Франції звинуватив Росію в кібератаках на механізми президентських виборів у країні

Неприйнятними назвав міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро спроби кібератак із боку Росії на сайт та електронну пошту кандидата в президенти країни Еммануеля Макрона.

"Досить подивитися, які кандидати - Марін Ле Пен або Франсуа Фійон - Росія віддає їм перевагу в президентській кампанії Франції", - сказав міністр в інтерв'ю Journal du Dimanche.

Він наголосив: "А на кібератаки наражається Еммануель Макрон, який є проєвропейським кандидатом. Така форма втручання в демократичне життя Франції є неприйнятною, і я її не приймаю".

За словами глави МЗС, "Росія першою має заявити, що невтручання у внутрішні справи є головним правилом, і я це зрозумію". Він додав, що "Франція не допустить, щоб її вибір було зроблено під диктовку".