Порошенко і Пенс обговорили можливість підтримки переговорів щодо деескалації ситуації на Донбасі з боку США

Президент України Петро Порошенко і віце-президент США Майкл Пенс обговорили можливі напрями підтримки переговорів щодо встановленню миру на Донбасі з боку США.

"Віце-президент відзначив підтримку з боку США щодо цілковитої імплементації Мінських угод з метою встановлення миру на сході України. Також лідери обговорили, як Сполучені Штати можуть підтримати переговори", - йдеться в прес-релізі Білого Дому за підсумками зустрічі П.Порошенка і М.Пенса в Мюнхені в суботу.

М.Пенс висловив занепокоєння з приводу недавнього сплеску насильства на сході України. "Також лідери домовилися про необхідність негайного і комплексного припинення вогню. Віце-президент відзначив підтримку з боку США суверенітету України, її територіальної цілісності і самовизначення, а також наголосив, що Сполучені Штати не визнають окупацію і анексію Кримського півострова Росією", - йдеться в прес-релізі.

Віце-президент США також високо оцінив прогрес України у проведенні реформ.

П.Порошенко і М.Пенс відзначили важливість подальших реформ з метою перетворення України в безпечну, заможну, європейську країну для всіх її громадян.