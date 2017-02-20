Ляшко вимагає від нардепа Артеменка скласти депутатські повноваження

Лідер парламентської фракції Радикальної партії Олег Ляшко вимагає від народного депутата цієї фракції Андрія Артеменка скласти депутатські повноваження.

"Я вимагаю від Артеменка негайно скласти депутатські повноваження", - сказав О. Ляшко журналістам у понеділок, коментуючи публікацію в New York Times, в якій згадується план А. Артеменка, який передбачає, серед іншого, проведення референдуму про здачу РФ в довгострокову оренду анексованого нею півострова Крим.

О. Ляшко повідомив, що о 15.00 у понеділок відбудеться засідання фракції Радикальної партії, на якому буде розглянуто це питання.

За його словами, позиція А. Артеменка не збігається з його позицією і позицією фракції. "Позиція моя і нашої фракції всім відома... Росія - агресор, Росія - окупант і нехай Росія забирається до біса з України, з Криму і Донбасу", – сказав О. Ляшко.

Парламентарій заявив, що Україна має посилювати санкції проти РФ, доки та не піде з України.

"Те, що пропонує Артеменко, - його власна позиція", - наголосив О. Ляшко, додавши, що той не має права бути членом фракції Радикальної партії.

Раніше на своїй сторінці у соцмережі Facebook він написав: "Про "мирний план" Андрія Артеменка, про який пише NYT. Це виключно його власна позиція, яку ні я особисто, ні наша команда Радикальної партії її не підтримуємо. Крим - це Україна! І будь-які розмови про легалізацію його анексії РФ (і про "оренду", і всі інші), про зняття санкцій заради "миру" - абсолютно не прийнятні".

"Дивну поведінку колеги обговоримо на найближчому засіданні фракції і тоді вже приймемо рішення, про яке я повідомлю додатково", - додав парламентарій.

На думку О. Ляшко, "здавати в оренду Крим московським окупантам - це те ж саме, що здавати в оренду переїздному цирку рідну матір".

У статті, опублікованій New York Times у неділю, повідомляється, що за тиждень до відставки Майкла Флінна з посади радника президента США з питань національної безпеки в його кабінет доставили пропозицію для президента США Дональда Трампа щодо припинення санкцій проти РФ. "NYT" нагадує, що М. Флінн пішов з посади, коли його спіймали на брехні щодо його розмові про санкції з російським послом.

Однак залишається запропонований план миру для України і РФ, який проштовхує особистий юрист Д. Трампа Майкл Коен, бізнес-партнер президента Фелікс Сатер, а також народний депутат України з фракції "Радикальної партії" Андрій Артеменко. За інформацією видання, план передбачає виведення російських військ зі сходу України, референдум, на якому українці висловляться, що Крим є українською територією, яку захопила Росія. План також передбачає можливість здачі Криму в оренду Росії на 50 або 100 років за рішенням українців на референдумі.

Однак пропозиція містить не лише мирний план. А. Артеменко, який, за версією видання, бачить себе в майбутньому лідером, на кшалт Д. Трампа, стверджує, що має докази – "назви компаній, перекази" – які демонструють корупцію президента України Петра Порошенка, що допоможе усунути його від влади.