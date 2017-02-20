Політика

11:49 20.02.2017

У БПП закликали нардепів та активістів припинити блокаду залізничного сполучення з непідконтрольними територіями

Фракція "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді закликає народних депутатів та громадських активістів припинити блокаду поставок вугілля з непідконтрольних уряду територій Донбасу.

"Фракція "Блоку Петра Порошенка" закликає колег припинити протизаконне блокування залізничного сполучення", - сказав лідер фракції Ігор Гринів на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій, комітетів і груп у понеділок.

Парламентарій наголосив, що у народних депутатів є законні методи вирішення питань, "а не злочинним чином створювати кризу всередині країни".

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